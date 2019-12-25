Соперник Федора Емельяненко набрал 11 кг перед боем

Сэм Калавитта, тренирующий Куинтона Джексона, рассказал о подготовке бойца к поединку против Федора Емельяненко. Он набрал 11 килограмм. Встреча состоится в конце декабря.

— Моя идея для тяжеловесов в том, чтобы подойти к бою более крупным и мощным, — цитирует тренера MMA Junkie. — Его вес составит порядка 120 килограммов. Он большой парень. Он прошел такой невероятно долгий путь. Вы не можете спешить, а если попытаетесь сделать это, то у вас получится кучка обвисших мышц.

Куинтон будет большим, сильным и в хорошей форме. Проделал невероятную работу. Не сомневаюсь, что готов ко всем трем раундам. Однажды на тренировке он отправил в нокаут соперника двойным джебом. Он отлично двигается и находится в своей лучшей форме.