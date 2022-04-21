Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) будет выглядеть менее устрашающим в тяжелой весовой категории. Кроме того, Соннен поделился своими ожиданиями от потенциального боя Джонса со Стипе Миочичем (20-4).

«Джонс поднимается в тяжелый вес. Мне это нравится, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Скорее всего, он перепрыгнет всех остальных претендентов и сразу получит большой бой. Думаю, что наши ожидания от выступления Джонса отличаются от того, что мы увидим на деле, потому что тяжелый вес — это новая весовая для Джонса. Там выступают реально большие парни. Против них довольно тяжело биться, потому что они могут вырубить в любой момент. Потенциальный бой Джонса со Стипе Миочичем — это фантастический поединок. Нас ожидает очень конкурентный поединок».

Ранее глава UFC Дана Уайт сообщил, что он разрабатывает бой Джонса и Миочича на лето.

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей. С тех пор Джонс неоднократно утверждал, что намерен подняться в тяжелую весовую категорию.

Миочич потерял титул чемпиона 27 марта 2021 года на UFC 260 в Лас-Вегасе, Невада, проиграв нокаутом Франсису Нганну (17-3) во втором раунде.