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Сегодня, 17:33

Кормье оценил шансы Джонса в бою с Миочичем

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) предполагает, что бой между бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Джоном Джонсом (26-1) и бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Стипе Миочичем (20-4) получится максимально конкурентным.

«Думаю, что это будет равный бой. Я так говорю, потому что знаю их обоих, я дрался с каждым из них дважды, — сказал Кормье в интервью ESPN. — У Джонса в арсенале есть оружие, которого нет у Стипе. Однако у Стипе есть мощный удар. Для крупного парня он делает очень много быстрых действий. Интересно посмотреть на этот поединок еще и потому, что Джонс впервые будет выступать в тяжелом весе.

Стипе — природный тяжеловес, но Джонс все равно будет больше него. Взгляните сейчас на Джонса. Он большой парень. Перед нами стоит так много вопросов: прибавит ли Стипе для боя с Джонсом вес, скинет ли к бою вес Джонс? Как бы то ни было, дебют в тяжелом весе — это очень рискованное дело. Можно спокойно выйти против такого бойца, как Стипе, и проиграть».

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей. С тех пор Джонс неоднократно утверждал, что намерен подняться в тяжелую весовую категорию.

Миочич потерял титул чемпиона 27 марта 2021 года на UFC 260 в Лас-Вегасе, Невада, проиграв нокаутом Франсису Нганну (17-3) во втором раунде.

Даниэль Кормье
Стипе Миочич
UFC
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