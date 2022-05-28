Соннен ответил Грину и его тренеру, обвинивших Яна и Физиева в использовании химических препаратов

Бывший боец UFC, комментатор и аналитик Чейл Соннен прокомментировал обвинения Бобби Грина в том, что Петр Ян и Рафаэль Физиев использовали запрещенные препараты.

На подкасте Джо Рогана Грин и его тренер Джейкоб Бенни заявили о том, что один из них видел, как вышеупомянутые бойцы покупали запрещенные препараты без рецепта в Таиланде, потому что страна находится вне досягаемости USADA (Антидопинговое агентство США).

«Я не думаю, что это утверждение соответствует действительности, — сказал Соннен на видео, опубликованном на своем одноименном Youtube-канале. — И да, USA в слове USADA действительно означает Соединенные Штаты, но я не думаю, что из-за того, что их штаб-квартира находится здесь, это мешает им тестировать людей за границей».

Ян и Физиев регулярно проводят тренировочные сборы в зале Tiger Muay Thai в Таиланде.