Агент Моргенштерна рассказал о реакции исполнителя на критику со стороны Шлеменко

Телохранитель рэпера Моргенштерна* Азир Нуриллаев прокомментировал реакцию исполнителя на критику со стороны бойца ММА Александра Шлеменко.

— Алишер адекватно относится к хейту, — цитирует Нуриллаева «РБ Спорт». — Грубо говоря, хейт его и поднял. Он следит за теми, кто говорит глупости. Шлеменко его чертом вроде назвал? Алишер сделал трек с OG Buda и Soda Luv, где сказал, что те, кто называют его чертом, сами черти. Он нормально относится к хейту. Они только и умеют говорить.

— То есть на Моргенштерна это никак не повлияло?

— Нет, конечно. Ему это нравится.

Ранее Шлеменко неоднократно негативно высказывался в адрес рэпера из-за его образа и призывал отменять его концерты.

* Включен в реестр СМИ-иноагентов.