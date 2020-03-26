«Сокрушая противников с первого дня». UFC опубликовала видео о Хабибе

Пресс-служба UFC в Twitter опубликовала видеоролик, посвященный российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. На нем показаны кадры первого боя россиянина, в котором он победил Камала Шалоруса.

«Сокрушая противников с первого дня», — говорится в тексте сообщения.

Напомним, на 18 апреля запланировано шоу UFC 249, которое возглавит поединок между Хабибом Нурмагомедовым (28-0) и Тони Фергюсоном (25-3). Бой должен был состояться в Бруклине, но из-за пандемии коронавируса? это невозможно.