«Сокрушая противников с первого дня». UFC опубликовала видео о Хабибе
07:23
Пресс-служба UFC в Twitter опубликовала видеоролик, посвященный российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. На нем показаны кадры первого боя россиянина, в котором он победил Камала Шалоруса.
«Сокрушая противников с первого дня», — говорится в тексте сообщения.
Smashing opponents since day one ??? #UFC249 pic.twitter.com/2lfYwmae9X— UFC (@ufc) March 26, 2020
Напомним, на 18 апреля запланировано шоу UFC 249, которое возглавит поединок между Хабибом Нурмагомедовым (28-0) и Тони Фергюсоном (25-3). Бой должен был состояться в Бруклине, но из-за пандемии коронавируса? это невозможно.
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