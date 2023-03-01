Сирил Ган рассказал, почему у Джонса не получится его бороть так, как получилось у Нганну

Первый номер тяжелого веса UFC Сирил Ган (11-1) заявил, что перед поединком с экс-чемпионом в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3) он не тренировал борьбу, подчеркнув, что камерунец борол его за счет своей физической силы.

«Почему Джонс не сможет повторить успех Нганну в борьбе? Потому что я изменил подход к бою, — сказал Ган в интервью SHAK MMA. — В подготовке к бою с Нганну я не был сфокусирован на борьбе.

Он дважды повалил меня, и все только и говорят о моей плохой борьбе. В борьбе Нганну не представлял для меня опасности — он не бил и не пытался меня засабмитить. Он просто использовал свою физуху.

Сейчас мы потратили кучу времени на то, чтобы усовершенствовать мою борьбу. Нганну борол меня из-за своей физухи, было нелегко встать из-под него. Тем более Франсис хороший борец, в этом аспекте люди не отдают ему должное".

Джон Джонс (26-1) подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).