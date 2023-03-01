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Сегодня, 14:10

Одилов рассказал о смене двух соперников перед турниром ACA 153

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Боец лиги ACA в среднем весе Фаридун Одилов рассказал о том, что в рамках подготовки к турниру ACA 153 у него сменилось уже два соперника.

«У меня сменилось два соперника. Сначала Виталий Немчинов получил травму, а потом бразилец ковидом заболел. Скоро лига объявит соперника. Опять мой оппонент будет выходить на коротком уведомлении. Я думаю, соперник на следующем турнире будет совершенно на другом уровне. Планов пробовать свои силы в иностранных промоушенах у меня нет. Я уже дерусь в одной из лучших лиг мира. 9 марта мой бой пройдет в полутяжелом весе, а после месяца Рамадан я буду стабильно выступать в среднем весе», — приводит слова 30-летнего таджикского бойца «Metaratings».

Ранее Одилов дебютировал в ACA на турнире ACA 151 27 января этого года. В трехраундовом противостоянии он одолел 28-летнего иранского соперника Амина Нури, который так же выходил на коротком уведомлении.

Всего в карьере таджикского спортсмена 17 боев, в 13 из которых он одержал победу, в 2 потерпел поражение, еще 2 завершились вничью.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/odilov-prokommentiroval-smenu-sopernikov-pered-turnirom-aca-153-231853/
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