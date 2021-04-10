Сириец нокаутировал бойца с Кабо-Верде на турнире UFC

На турнире UFC Vegas 23 в США немецкий боец ММА сирийского происхождения Ярис Данхо победил представителя Кабо Верде Йоргана Де Кастро.

Бой проходил в рамках тяжелого веса. 37-летний Данхо одержал победу нокаутом в первом раунде. Он одержал шестую победу в карьере при одной ничьей и одном поражении. Один бой был признан несостоявшимся. У 33-летнего Де Кастро шесть побед и три поражения.