Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Сириец нокаутировал бойца с Кабо-Верде на турнире UFC

21:16

На турнире UFC Vegas 23 в США немецкий боец ММА сирийского происхождения Ярис Данхо победил представителя Кабо Верде Йоргана Де Кастро.

Бой проходил в рамках тяжелого веса. 37-летний Данхо одержал победу нокаутом в первом раунде. Он одержал шестую победу в карьере при одной ничьей и одном поражении. Один бой был признан несостоявшимся. У 33-летнего Де Кастро шесть побед и три поражения.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...