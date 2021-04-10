Поединок представителя Таджикистана Нурулло Алиева и россиянина Кирилла Крюкова не состоится на турнире AMC Fight Nights 100.

Как сообщает пресс-служба AMC Fight Nights, бой пришлось перенести на неопределенный срок. Представители лиги обещают, что новая дата поединка будет объявлена в ближайшее время.

Юбилейный турнир AMC Fight Nights 100 должен был состояться сегодня на «ВТБ-арене» в Москве, однако ивент по техническим причинам пришлось перенести на завтра. Теперь событие пройдет без зрителей.