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Бой Алиев — Крюков перенесен на неопределенный срок

21:56

Поединок представителя Таджикистана Нурулло Алиева и россиянина Кирилла Крюкова не состоится на турнире AMC Fight Nights 100.

Как сообщает пресс-служба AMC Fight Nights, бой пришлось перенести на неопределенный срок. Представители лиги обещают, что новая дата поединка будет объявлена в ближайшее время.

Юбилейный турнир AMC Fight Nights 100 должен был состояться сегодня на «ВТБ-арене» в Москве, однако ивент по техническим причинам пришлось перенести на завтра. Теперь событие пройдет без зрителей.

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