Мухаммад решением судей победил Томпсона в со-главном поединке UFC Fight Night 199

Американский боец Белал Мухаммад в со-главном поединке UFC Fight Night 199 победил соотечественника Стивена Томпсона.

Бой в полусреднем весе, который прошел в Лас-Вегасе, завершился победой Мухаммада единогласным решением судей (30-25, 30-26, 30-26).

На счету 33-летнего Мухаммада 20 побед и 3 поражения, у 38-летнего Томпсона 16 побед и 6 поражений.

В главном поединке UFC Fight Night 199 встретятся американцы Деррик Льюис и Крис Докос.