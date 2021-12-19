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Мухаммад решением судей победил Томпсона в со-главном поединке UFC Fight Night 199

05:23
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Американский боец Белал Мухаммад в со-главном поединке UFC Fight Night 199 победил соотечественника Стивена Томпсона.

Бой в полусреднем весе, который прошел в Лас-Вегасе, завершился победой Мухаммада единогласным решением судей (30-25, 30-26, 30-26).

На счету 33-летнего Мухаммада 20 побед и 3 поражения, у 38-летнего Томпсона 16 побед и 6 поражений.

В главном поединке UFC Fight Night 199 встретятся американцы Деррик Льюис и Крис Докос.

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Сергей Разин все материалы автора
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