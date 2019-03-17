Сильвестр Сталлоне – об аресте Конора Макгрегора: "Хочу увидеть реванш с Хабибом Нурмагомедовым"

Американский актер, продюсер и один из владельцев акций UFC Сильвестр Сталлоне прокомментировал инцидент с ирландцем Конором Макгрегором, который был ранее арестован за нападение на болельщика, сообщает TMZ Sports.

Макгрегора задержала полиция в Майами-Бич после того, как спортсмен разбил телефон фаната. Столь бурную реакцию ирландца вызвало то, что болельщик сфотографировал его в 5 утра возле отеля.

– Это важный момент в его жизни, Макгрегор сейчас на перепутье. Если Конор не сможет преодолеть свой страх и победить этого человека (Хабиба Нурмагомедова – прим. "СЭ"), я думаю, что это будет преследовать его всю оставшуюся жизнь. Он должен одержать победу над невероятным противником, который кажется неуязвимым.

Я думаю, что Конор проиграл в прошлый раз, потому что он стал гордым и высокомерным. Бой-реванш? Да! Хочу увидеть парня, который готов отдаться полностью ради победы, – приводит слова Сталлоне TMZ Sports.

Макгрегор отбывает шестимесячную дисквалификацию после боя в рамках турнира UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе против Нурмагомедова.

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