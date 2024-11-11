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Мясников заменит Василевского в бою с Ковалевым в турнире Ural FC 9

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Известный российский боец Валерий Мясников встретится с белорусом Владиславом Ковалевым по прозвищу Белаз в главном поединке турнира Ural FC 9, который состоится 22 ноября в Нижнем Новгороде.

Изначально Белаз (5-2 в ММА) должен был провести реванш с другим спортсменом из России — Вячеславом Василевским, но тот за несколько недель до поединка получил травму ноги. Мясников 9 ноября в Тюмени на RCC Hard провел успешный бой на голых кулаках против бразильца Жоилтона Луттербаха и сразу выразил желание выйти на замену в поединке с Белазом, который ответил согласием. В итоге команда Мясникова и Ural FC в короткие сроки обговорила все условия и стороны подписали контракт. Бой Мясникова и Ковалева пройдет по специальным правилам Ural FC — бой по правилам ММА, только в стойке.

«Мне давно хотелось подраться с Белазом, — заявил Валерий Мясников (16-3-2 в ММА). — Причина простая — я иду к статусу лучшего кулачника-средневеса в России. Влад очень громко кричит о том, что именно он занимает эту позицию. При этом бьет каких-то ноунеймов. Хочу в этом поединке, во-первых, сводить Владислава в школу бокса, а во-вторых, продемонстрировать людям его настоящий уровень. На мой скромный взгляд, он не такой уж и высокий. Да, Влад — неплохой спортсмен, но не настолько, насколько он об этом кричит. Конечно, для меня это принципиальное противостояние. Главный принцип здесь — подтвердить свой уровень, продемонстрировать его чуть более широкой аудитории. Вижу себя победителем в этом бою. Вижу, как Белаз падает. А детали — это уже нюансы».

Владислав Ковалев
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