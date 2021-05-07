«Сил было много, но я эмоционально был подсажен». Слова Шлеменко после боя с Сантосом
16:45
Российский ветеран ММА Александр Шлеменко в интервью «СЭ» оценил свое выступление в бою с бразильцем Марсио Сантосом.
«Честно, я вышел и в бою я себя чувствовал отлично. В принципе, я даже не устал. У меня эмоциональная подсаженность была [из-за того, что выступили пятеро учеников]. Не скажу, что у меня сил нет. Наоборот — сил дофига, но я как-то эмоционально был подсажен... Ни в коем случае не оправдываюсь. Говорю, как есть. Этот опыт тяжело мне дался», — заявил Шлеменко.
Шлеменко победил Сантоса единогласным решением судей по итогам трех раундов. Бойцы сразились в главном событии турнира AMC Fight Nights 101 во Владивостоке.
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