Шлеменко: «Прощу прощения, что не смог финишировать оппонента. Сантос оказался крепким камнем»

Российский средневес Александр Шлеменко прокомментировал победу (решением судей) в бою с бразильцем Марсио Сантосом на турнире AMC Fight Nights 101 во Владивостоке.

«Передо мной выступало пятеро моих учеников. Я сегодня впервые испытал такое ощущение — вроде бы силы есть, их дофига, но эмоционально... Я не видел такого, чтобы тренер выставлял пять своих бойцов перед собой и потом еще выходил и хладнокровно побеждал», — заявил Шлеменко в интервью с представителями СМИ, включая «СЭ».

«Если не получилось финишировать, то сразу хочу попросить прощения у многих, потому что это было тяжело. И хочу сказать, что соперник оказался крепким камнем. Я ему с разворота попадал неплохо. Так ведь? Хочу посмотреть, но плюхи были хорошие», — добавил Шлеменко.

Теперь на счету 36-летнего Шлеменко 60 побед, 13 поражений и 1 несостоявшийся поединок.