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Гаджиев — о Моргенштерне*: «С ним надо быть аккуратнее. Противопоставлять себя стране я не буду»

Гаджиев оценил перспективы проведения турнира в Дубае с участием охранника Моргенштерна*
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил перспективы проведения турнира в Дубае с участием охранника Моргенштерна*.

«Турнир с Азизом порвал бы в Дубае. Есть смысл подумать об этом, — сказал Гаджиев журналистам. — Но с Моргенштерном и со всем, что с ним связано, надо быть аккуратнее. Противопоставлять себя стране я не буду. Мы все-таки в России работаем, и мы патриотично настроенные люди. Мы здесь родились, выросли и останемся, и никуда уезжать не собираемся. Мы не собираемся прыгать куда-то в омут с головой просто потому, что кто-то газует и у кого-то 30 млн подписчиков».

На турнире AMC Fight Nights 112, который проходил 10 июня в Москве, выступил охранник Моргенштерна* Азиз Нуриллаев. Его соперником был Егор «Тор» Блашкевич.

Поединок продлился все три раунда, а его итогом стала победа Азиза единогласным решением судей.

*Моргенштерн признан иноагентом.

Камил Гаджиев
ММА
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