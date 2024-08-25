Гаджи «Автомат» сомневается, что Исмаилов или Шлеменко подерутся с Арышевым

Известный кулачный боец Гаджи «Автомат» Наврузов оценил Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко как потенциальных соперников для чемпиона «Нашего Дела» в среднем весе Дмитрия Арышева.

«Как сказал Эдуард Вартанян, существуют уровни. В том числе по медийной составляющей. Кто с кем дерется, и кто сколько зарабатывает. Дмитрий — хороший и крепкий спортсмен. У него уже два пояса. Но у Магомеда Исмаилова другое видение своей дальнейшей карьеры. 38 лет все-таки. Человеку нужно зарабатывать деньги, нужны медийные бои и разборки с Владимиром Минеевым. С Александром Шлеменко было бы интересно. Дмитрий и Александр жестко бьют. Но где возможно проведение такого боя? Александр Шлеменко — дорогой боец. И у него есть уровень», — приводит слова Наврузова MMA.Metaratings.ru.

Арышев техническим нокаутом победил Даурена Ермекова на турнире «Наше Дело 85». Дмитрий стал чемпионом организации в среднем весе.