Хукер хочет стать чемпионом по боям на голых кулаках после завершения карьеры в ММА
15:41
Боец UFC Дэн Хукер заявил, что по завершению карьеры в ММА уйдет в бои на голых кулаках.
«Клянусь, что бои на голых кулаках — мой пенсионный план, — цитирует Sportskeeda Хукера. — Я собираюсь стать там чемпионом BKFC в полутяжелом весе. Именно это моя следующая цель. Наберу около 100 кг массы и пойду драться без перчаток. Давайте сделаем это. Только немного подождите, и затем вы увидите. Просто дайте мне 10 лет. 40-летний Дэн Хукер будет чемпионом полутяжелого веса в боях на голых кулаках».
Хукер проведет поединок против Насрата Хакпараста 25 сентября на UFC 266.
Дополнительная информация:
https://www.sportskeeda.com/mma/news-dan-hooker-try-bare-knuckle-boxing-mma-retirement?ref=homepage
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