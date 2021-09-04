Хукер хочет стать чемпионом по боям на голых кулаках после завершения карьеры в ММА

Боец UFC Дэн Хукер заявил, что по завершению карьеры в ММА уйдет в бои на голых кулаках.

«Клянусь, что бои на голых кулаках — мой пенсионный план, — цитирует Sportskeeda Хукера. — Я собираюсь стать там чемпионом BKFC в полутяжелом весе. Именно это моя следующая цель. Наберу около 100 кг массы и пойду драться без перчаток. Давайте сделаем это. Только немного подождите, и затем вы увидите. Просто дайте мне 10 лет. 40-летний Дэн Хукер будет чемпионом полутяжелого веса в боях на голых кулаках».

Хукер проведет поединок против Насрата Хакпараста 25 сентября на UFC 266.