Шульский рассказал об опасности поединка с Т-34: «Будем рубиться»
Мастер спорта по боксу и звезда кулачных боев Павел Шульский назвал предстоящий бой против Данияла (Т-34) Эльбаева одним из самых сложных в карьере. Спортсмены встретятся на ринге в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 28 января.
«По желанию идти вперед этот бой (с Т-34? будет первым для меня», — заявил Шульский.
По его словам, победу одержит тот, кто продержится все четыре раунда. При этом Шульский считает, что «рубиться» с Даниялом для него опасно.
«Первые атаки буду на себя его вытаскивать, выдергивать, а дальше посмотрим», — сказал боксер.
Бойцы встретятся на ринге 28 января. РЕН ТВ покажет все поединки бойцовского вечера в прямом эфире. Начало в 23.00 по московскому времени.
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