Шульский рассказал об опасности поединка с Т-34: «Будем рубиться»

Мастер спорта по боксу и звезда кулачных боев Павел Шульский назвал предстоящий бой против Данияла (Т-34) Эльбаева одним из самых сложных в карьере. Спортсмены встретятся на ринге в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 28 января.

«По желанию идти вперед этот бой (с Т-34? будет первым для меня», — заявил Шульский.

По его словам, победу одержит тот, кто продержится все четыре раунда. При этом Шульский считает, что «рубиться» с Даниялом для него опасно.

«Первые атаки буду на себя его вытаскивать, выдергивать, а дальше посмотрим», — сказал боксер.

Бойцы встретятся на ринге 28 января. РЕН ТВ покажет все поединки бойцовского вечера в прямом эфире. Начало в 23.00 по московскому времени.