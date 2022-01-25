Боец ММА Максим Новоселов на пресс-конференции «Боксерского клуба РЕН ТВ» выразил уверенность в том, что победит Максима Щербакова (ака Макс Топор). Бой по правилам бокса состоится 28 января в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Сочту это за честь отправить Макса Новоселова на пенсию, — сказал Макс Топор. — Потому что уже сколько можно. Я ему добро сделаю — чем раньше он уйдет, тем больше здоровья сохранит».

«Я здесь, наверное, самый старый, с основания «Бойцовского клуба». И каждый раз слышу эти слова. Но пенсия так и не приходит. Эти люди меняются, а я здесь», — отметил 48-летний Новоселов.

«Опять с нытья начал», — заявил Макс Топор.

«Можем много говорить, текст заранее заготовить. Но бой все покажет. Бокс не моя дисциплина, я самбист, выступаю в смешанных единоборствах. Но тут просто достаточно моей физической силы. Я ему снесу голову — вот и все», — сказал Новоселов.