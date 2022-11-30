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Сегодня, 19:30

Штырков заявил, что пять раундов с Анкалаевым будет кошмаром для любого бойца

Виктория Кравченко
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Российский полутяжеловес Иван Штырков рассказал, что пятираундовый бой против Магомеда Анкалаева будет сложным для его соперника Яна Блаховича.

«Пять раундов вместо трех ничего для Анкалаева не меняют. Пять раундов с присущей ему тактикой — это ужас для оппонента. Для любого. Если никто не сможет его сбить с рельс, по которым он едет на протяжении всего пути, шансов у людей не остается. Он большой бензобак, очень жесткий характер», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

10 декабря 2022 Анкалаев встретится с Блаховичем в поединке за пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/styrkov-scitaet-cto-pyat-raundov-s-ankalaevym-eto-uzas-dlya-lyubogo-boica-55344/
Иван Штырков
Магомед Анкалаев
Ян Блахович
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