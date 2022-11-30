Штырков считает Немкова явным фаворитом в поединке с Йоэлем Ромеро

Российский полутяжеловес Иван Штырков рассказал, почему считает Вадима Немкова фаворитом в бою с Йоэлем Ромеро.

«Не понимаю, какое сопротивление Ромеро может оказать Немкову в полутяжелом весе. Борьба всегда была коньком Ромеро, но его не хватало до конца всех раундов даже в 84 кг. Он не сможет навязать борьбу человеку, который больше него. Или сможет, но сколько это продлится? Полтора раунда?», — сказал Штырков MMA.Metaratings.ru.

Бой Немкова с Ромеро был запланирован на 4 февраля 2023 года. Однако в силу того, что россиянин только в середине ноября провел свой последний поединок и не получил новую визу, встреча может быть перенесена.