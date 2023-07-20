Штырков рассказал, чего ждет от боя между Рахмоновым и Гастелумом

Российский полутяжеловес Иван Штырков рассказал, чего ждет от предстоящего боя между Шавкатом Рахмоновым и Келвином Гастелумом, который состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

«Рахмонов — другой уровень. Он выйдет и съест Гастелума. Да, американец дрался с топами, но давно. С августа 2021 года он провел только один бой. И непонятно с кем, а мы знаем, как выступает Рахмонов. Он не позволит себе снизить обороты. Я не вижу, чем Гастелум может победить Шавката. Он не феноменальный ударник. Борьба? В ней Рахмонов слишком обучен. Это хороший бой для Шавката, чтобы победить и заработать деньги. Не взлетит, но свои позиции укрепит», — сказал Штырков MMA.Metaratings.ru.

28-летний Рахмонов выходил в октагон против Джеффа Нила в марте этого года на турнире UFC 285. Этот бой завершился в пользу Шавката удушающим приемом в третьем раунде.