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Узбекский боец UFC Мурадов заявил, что в своих поражениях виноват он сам

Виктория Кравченко
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Первый узбекский боец UFC Махмуд Мурадов объяснил причины серии из двух поражений подряд.

«Конечно, ошибки были только у меня. Только я виноват в этом. Первый бой проиграл Джеральду Мершарту потому, что его недооценил. Подготовку провел хорошо, но план на бой был не тот, который нужен. Надо было спокойно работать, как всегда. Я же с каждым ударом хотел его прикончить, потому что в предыдущих двух боях выиграл нокаутом и получил бонус. В этот раз тоже хотел выиграть нокаутом, но недооценил его. За это поплатился: в какой-то момент перестали работать ноги», — цитирует Мурадова MMA.Metaratings.ru.

Последний бой Мурадов провел на турнире UFC 280 в Абу-Даби в октябре 2022 с бразильцем Кайо Борральо, он проиграл единогласным решением судей.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/uzbekskii-boec-ufc-muradov-v-svoikh-porazheniyakh-vinovat-tolko-ya-sam-267487/
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