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Хасиев не воспринимает лигу Хабиба как конкурента АСА: «Это уровень Young Eagles»

19:05
Майрбек Хасиев. Фото fightnews.info.
Майрбек Хасиев. Фото fightnews.info.
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Основатель АСА Майрбек Хасиев заявил на пресс-конференции, что не воспринимает лигу Eagle FC как серьезного конкурента.

«Сколько они турниров провели? Есть точные цифры? Их [EFC] турниры воспринимаю на уровне Young Eagles. Мне интересно провести турнир в формате стенка на стенку исключительно с Bellator или UFC. Остальных не считаю конкурентами», — сказал Хасиев.

Промоушен EFC принадлежит экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

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Илья Андреев все материалы автора

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