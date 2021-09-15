Хасиев не воспринимает лигу Хабиба как конкурента АСА: «Это уровень Young Eagles»
19:05
Основатель АСА Майрбек Хасиев заявил на пресс-конференции, что не воспринимает лигу Eagle FC как серьезного конкурента.
«Сколько они турниров провели? Есть точные цифры? Их [EFC] турниры воспринимаю на уровне Young Eagles. Мне интересно провести турнир в формате стенка на стенку исключительно с Bellator или UFC. Остальных не считаю конкурентами», — сказал Хасиев.
Промоушен EFC принадлежит экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.
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