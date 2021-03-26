Штырков победил Гугова на турнире ACA 120 в Санкт-Петербурге

Российский боец Иван Штырков 26 марта на турнире ACA 120 в Санкт-Петербурге одержал победу над Муратом Гуговым в поединке в полутяжелом весе.

Штырков одержал победу раздельным решением судей после трех раундов поединка.

Для 32-летнего Штыркова это второе поединок в АСА. В дебютном бою Штырков потерпел поражение от Магомеда Исмаилова.

На счету 32-летнего Штыркова 18 побед, 2 поражения и 1 ничья в ММА. У 30-летнего Гугова — 7 побед и 4 поражения.