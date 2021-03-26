Экс-боец UFC Эдилов проведет следующий боксерский бой 8 апреля в Грозном

8 апреля в Грозном пройдет очередной международный турнир по профессиональному боксу «Время Легенд 6: Специальная операция», в котором на ринг выйдут известные боксеры, представляющие Республиканский спортивный клуб «Ахмат», в поединках за титулы самых престижных мировых версий, сообщает «Мир бокса».

В главном бою вечера состоится долгожданное возвращение на ринг 26-летнего обладателя титула WBO International и четвертого номера рейтинга организаций в полутяжелом весе Умара Саламова (25-1, 19 КО), являющегося одним из претендентов на титул чемпиона мира в полутяжелом весе. Его соперником станет известный российский боксер Сергей Екимов (18-2, 9 КО), бывший обладатель титула WBC International Silver в полутяжелом весе и экс-чемпион России в этом весе.

Также 8 апреля в Грозном свой четвертый бой на профессиональном боксерском ринге проведет известный российский боец смешанных единоборств Абдул-Керим Эдилов (3-0, 3 КО), одержавший уже три досрочных победы в трех боксерских поединках.

25-летний Асламбек Идигов (19-0, 7 КО) 8 апреля в Грозном будет защищать пояса WBO European и IBF European во втором среднем весе в бою против неуступчивого боксера из Латвии Андрея Покумейко (20-15-1, 13 КО).

Перспективный 23-летний боксер из Чечни Ризван Элиханов (11-0, 11 КО), в прошлом году завоевавший титул WBO Youth в среднем весе, проведет второй титульный бой в своей карьере в среднем весе.

Российский супертяжеловес Апти Давтаев (20-0-1, 19 КО) также вернется на ринг после годичного перерыва, связанного с пандемией, 8 апреля в турнире «Время Легенд». Соперником непобежденного супертяжеловеса, тренирующегося в США под руководством Шугара Хилла Стюарда, станет боксер из Бельгии Джек Муловай (9-2-1, 5 КО).

22-летний бывший обладатель титула WBC International в наилегчайшем весе Мяхди Абдурашедов (8-1, 5 КО) встретится с украинским боксером, бывшим претендентом на титул чемпиона Европы в наилегчайшем весе Александром Грищуком (16-3, 6 КО).

Шамиль Хатаев (6-0-0), обладатель титула WBA Asia в среднем весе, проведёт свой следующий бой и защиту титула

Призер чемпионатов России, обладатель титула WBC Asian Boxing Council в первом среднем весе Ислам Едисултанов (10-0, 6 КО) проведет поединок против грузинского боксера Пеле Садояна (8-2-2, 3 КО).

В других поединках турнира «Время Легенд 6: Специальная операция» на ринг выйдут бывший обладатель пояса WBС Asian Boxing Council Continental в среднем весе Апти Устарханов (18-4-3, 5 КО), Хусейн Мусалипов (5-0, 3 КО), Шамиль Мальсагов (2-0, 0 КО), Бешто Шавлаев (1-0, 0 КО) и Идрис Адалаев (2-0, 2 КО).

Вечер бокса «Время Легенд 6: Специальная операция» пройдет в Грозном 8 апреля на арене дворца волейбола имени Увайса Ахтаева.