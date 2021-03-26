ESPN включил Федора Емельяненко в четверку лучших тяжеловесов в истории ММА

Крупнейший спортивный вещатель США ESPN провел голосование среди своих ведущих 13 журналистов для определения величайших тяжеловесов в истории ММА.

В конечную четверку попали: Стипе Миочич, Федор Емельяненко, Кейн Веласкез и Даниэль Кормье.

Миочич выиграл 6 титульных боев в UFC, Емельяненко — 4 титульных боя Pride, Веласкез — 4 титульных поединка в UFC, Кормье — 2 титульных боя в тяжах UFC и один — в Strikeforce.