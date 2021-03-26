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ESPN включил Федора Емельяненко в четверку лучших тяжеловесов в истории ММА

20:22
Федор Емельяненко. Фото MMA Junkie.
Федор Емельяненко. Фото MMA Junkie.
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Крупнейший спортивный вещатель США ESPN провел голосование среди своих ведущих 13 журналистов для определения величайших тяжеловесов в истории ММА.

В конечную четверку попали: Стипе Миочич, Федор Емельяненко, Кейн Веласкез и Даниэль Кормье.

Публикация от ESPN MMA (@espnmma)

Миочич выиграл 6 титульных боев в UFC, Емельяненко — 4 титульных боя Pride, Веласкез — 4 титульных поединка в UFC, Кормье — 2 титульных боя в тяжах UFC и один — в Strikeforce.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CM4z5teJzlO/

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