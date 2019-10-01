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Шоумен Вадим Галыгин стал заместителем председателя Белорусской федерации ММА

18:09

Известный актер и шоумен Вадим Галыгин назначен заместителем председателя Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств, сообщает официальный сайт организации.

«Специфика такой работы хорошо известна Вадиму Павловичу Галыгину, основная деятельность которого связана с медиа и СМИ, телевидением и шоу-бизнесом. В то же время Вадим Галыгин долгое время являлся почетным членом Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств, следил за спортом в стране и достижениями наших бойцов, был участником и гостем проводимых турниров, таких как чемпионаты Беларуси и мира по панкратиону, соревнования по ММА», — говорится в сообщении.

Дополнительная информация

http://www.pankrationuww.by/novosti/novosti/vadim-galygin/

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