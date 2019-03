Главное событие недели в ММА – шоу UFC Fight Night 146, которое пройдет в ночь на 10 марта в США.

Обозреватель "СЭ" Илья Андреев рассказывает о самых интересных боях турнира: Деррик Льюис (США) vs Джуниор дос Сантос (Бразилия), Бен Ротвелл (США) vs Благой Иванов (Болгария), Омари Ахмедов (Россия) vs Тим Ботч (США), Яна Куницкая (Россия) vs Мэрион Рене (США).

Предварительный кард UFC Fight Night 146 начнется в 01.00 (мск), основной – в 04.00 (мск).