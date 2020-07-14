Шон О'Мэлли поделился впечатлениями от победы россиянина Петра Яна над бразильцем Жозе Альдо на турнире UFC 251 за пояс чемпиона в легчайшем весе. Ранее американец заявлял, что хочет встретиться с Яном.

— Любимым боем всего турнира у меня был бой Петра Яна против Жозе Альдо, — приводит слова О'Мэлли Allboxing со ссылкой на его подкаст. — Я знаю, что не перестаю говорить всякое про Петра, Генри Сехудо и всех остальных. Но дело в том, что как фанат, не фанат Генри, но фанат Петра, я могу сказать, что этот парень настоящий гангстер. Это был огненный бой. Я невероятно воодушевлен тем, что подобный гангстер дерется в моем дивизионе, и я однажды с ним встречусь. Это будет эпично.

С воодушевлением жду встречи с ним. Думаю, что для подобных бойцов я неудобный соперник. Он низкий и без большого размаха рук. Во время его выхода они сказали, что он мастер по боксу. Это и интригует больше всего. Это мне интересно, это испытание. Я соберу на спаррингах высококлассных боксеров — профессионалов.

Что дальше для Петра? Бой против Стерлинга. Могу представить, как Стерлинг может его победить. Оба способны победить. Бой Петра с Генри был бы чертовски интересным.