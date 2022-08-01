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Сегодня, 13:10

Александр Шлеменко и Александр Илич возглавят турнир RCC 12

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Российский боец Александр Шлеменко (61-13) и серб Александр Илич (13-5) проведут бой в Екатеринбурге. Их встреча станет главным событием турнира RCC 12, который состоится 26 августа, сообщает пресс-служба лиги.

Ранее сообщалось, что бой Магомеда Исмаилова и Шлеменко перенесен с августа на декабрь, потому что Исмаилов не успевает подготовиться к бою.

Илич выступал в польской организации KSW. На его счету 13 побед и пять поражений.

Александр Шлеменко
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