Александр Шлеменко и Александр Илич возглавят турнир RCC 12

Российский боец Александр Шлеменко (61-13) и серб Александр Илич (13-5) проведут бой в Екатеринбурге. Их встреча станет главным событием турнира RCC 12, который состоится 26 августа, сообщает пресс-служба лиги.

Ранее сообщалось, что бой Магомеда Исмаилова и Шлеменко перенесен с августа на декабрь, потому что Исмаилов не успевает подготовиться к бою.

Илич выступал в польской организации KSW. На его счету 13 побед и пять поражений.