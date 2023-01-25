Шон О'Мэлли сказал, с кем хочет подраться: «Это было бы идеально»

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли (16-1) заявил, что хочет встретиться в октагоне с бывшим двойным чемпионом UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2).

«Я против Генри — это было бы идеально. Только не говорите мне, что это неинтересный бой, — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале. — Я бы хотел, чтобы UFC сделали этот поединок. Я написал Хантеру [Кэмпбеллу] и Шону Шелби: «Состоится бой Генри и Алджо? Напишите «да» или «нет». Они вроде хотят подождать, что скажет Стерлинг. Я расстроен, но я в порядке. Просто продолжаю тренироваться».

О'Мэлли одержал победу раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) над Петром Яном (16-4). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл у Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде.