Александр Волков подерется с Александром Романовым 11 марта на UFC Fight Night 221

8-й номер рейтинга тяжеловесов UFC Александр Волков (35-10) проведет следующий бой против 13-го номера рейтинга, молдавского тяжеловеса Александра Романова (16-1) 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США, сообщает журналист Марсель Дорфф в Twitter.

Волков в прошлом бою одолел Жаирзиньо Розенструйка (13-4) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 4 июня 2022-го на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.

Романов прошлый бой проиграл Марчине Тыбуре (33-7) решением большинства судей. Бой состоялся 20 августа 2022-го на UFC 278 в Солт-Лейк-Сити, США.