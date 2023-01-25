Конор Макгрегор отрицает обвинения в нападении на женщину

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) не признает вину по делу о нападении на женщину на своей яхте летом 2022 года.

«Мистер Макгрегор решительно отрицает все обвинения, выдвинутые гостем его яхты», — заявила представитель ирландца Карен Кесслер ESPN.

Ранее женщина заявила, что ирландский боец ударил ее на яхте и грозился утопить. Инцидент, по ее словам, произошел в июле прошлого года на Ибице.