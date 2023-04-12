Шон О'Мэлли: «С Алексом Перейрой покончено. Он может завершить карьеру»

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли (16-1) прокомментировал поражение экс-чемпиона среднего дивизиона Алекса Перейры (7-2) чемпиону Исраэлю Адесанье (24-2) на UFC 287.

«Алекс Перейра гоняет очень много веса, — сказал О'Мэлли на своем подкасте. — Если ты сбрасываешь много килограмм, твой подбородок под угрозой. Иззи потряс его и в первом бою, а во втором прикинулся опоссумом и в правильное время разрядил свою правую руку. Бум! Конец. Я думаю, с Перейрой покончено. Сколько ему лет? Мне кажется, он может завершить карьеру. Он много весит, и весогонка сильно на нем сказывается».

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами (США).