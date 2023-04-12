Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:51

Шон О'Мэлли: «С Алексом Перейрой покончено. Он может завершить карьеру»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли (16-1) прокомментировал поражение экс-чемпиона среднего дивизиона Алекса Перейры (7-2) чемпиону Исраэлю Адесанье (24-2) на UFC 287.

«Алекс Перейра гоняет очень много веса, — сказал О'Мэлли на своем подкасте. — Если ты сбрасываешь много килограмм, твой подбородок под угрозой. Иззи потряс его и в первом бою, а во втором прикинулся опоссумом и в правильное время разрядил свою правую руку. Бум! Конец. Я думаю, с Перейрой покончено. Сколько ему лет? Мне кажется, он может завершить карьеру. Он много весит, и весогонка сильно на нем сказывается».

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами (США).

Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
Шон О`Мэлли
0
Читайте также
Квят готовится перейти в модную «Формулу». Новый этап в карьере российского пилота?
Хоккеисты СКА и ЦСКА подрались после окончания пятого матча серии финала Запада КХЛ
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
В Белгородской области подтвердили гибель 178 свиней при обстреле фермы ВСУ
Reuters сообщило о рассмотрении Сербией возможности поставок оружия Украине
В Кремле рассказали о перспективах продления зерновой сделки
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алджамейн Стерлинг: «Через один-два боя поднимусь в полулегкий дивизион»

Кикбоксер Апсит высказался о своих шансах в бою против Макаряна
Новости
RSS RSS
Все новости