Алджамейн Стерлинг: «Через один-два боя поднимусь в полулегкий дивизион»

Чемпион в легчайшем весе UFC Алджамейн Стерлинг (22-3) считает, что он может стать величайшим бойцом легчайшего дивизиона, если одолеет бывшего двойного чемпиона UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2).

«Я думаю, что если финиширую или просто побью Генри Сехудо, то смогу называться одним из величайших легковесов в истории, — сказал Стерлинг Inside Fighting. — Я предполагаю, что финиширую его во втором раунде. Таков план. Нажму на педаль газа, заставлю его отступать, и в идеале я должен его повалить. Буду колотить его до тех пор, пока он не отдаст свою шею».

Также Стерлинг подтвердил, что проведет в легчайшем дивизионе один-два боя.

«Подерусь в легчайшем весе максимум два раза, — отметил чемпион. — Я перейду в полулегкий вес. Посмотрим, смогу ли я конкурировать с парнями повыше. Я усердно тренируюсь в зале, привыкаю к весу, нагрузкам, и уверен, что смогу хорошо выступать в полулегком дивизионе».

Стерлинг и Сехудо подерутся 6 мая на UFC 288. Турнир пройдет в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.