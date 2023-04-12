Кикбоксер Апсит высказался о своих шансах в бою против Макаряна

Кикбоксер Вадим Апсит поделился ожиданиями от поединка с бойцом поп-MMA Геннадием Макаряном.

«Соперник уже имеет имя в поп-MMA, поэтому сразу согласились с ним боксировать. Посмотрим, чья школа лучше кикбоксинга — тайская или наша. Думаю, что его слабая сторона — это бокс. Скорее всего, мы будем доминировать именно в боксе. Я жду жесткого бескомпромиссного боя. И уверен, что победа будет на нашей стороне. 21 апреля в ринге мы увидим, кто будет сильнейший», — приводит слова Апсита РЕН ТВ.

Апсит и Макарян встретятся на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 21 апреля. Главным событием вечера кикбоксинга станет реванш Александра Шлеменко и Ясубея Эномото.