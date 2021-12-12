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Шон О'Мэлли: «Пейва один из самых жестких моих соперников, но когда я довожу силовые удары, то вырубаю людей»

07:08

Боец легчайшего веса UFC Шон О'Мэлли прокомментировал победу над Раулином Пейвой.

«Он один из самых жестких ребят, с кем я дрался, но когда я довожу эти силовые удары, я вырубаю людей. В кэмпе у меня была травма ребра, не мог грэпплить, не мог спарринговать, только пробежки и работа на лапах. С вероятностью 99 процентов я должен был сняться с боя, но я знал, как много людей придет сюда, поэтому не мог сняться.

До боя мы с Тимом пересмотрели много хайлайтов Канело, и я представлял, как буду зажимать соперника у сетки и насыпать эти серии ударов», — сказал О'Мэлли в октагон-интервью после боя.

О'Мэлли нокаутировал Пейву в первом раунде на UFC 269 в Лас-Вегасе.

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Никита Горшенин все материалы автора
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