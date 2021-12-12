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Кай Кара-Франс: «Знал, что Гарбрандту будет тяжело в новой категории»

07:15

Боец наилегчайшего веса UFC Кай Кара-Франс прокомментировал победу над Коди Гарбрандтом.

«Отдаю должное Коди, он легенда спорта, только уважение ему. Я знал, что ему тяжело будет в новой категории. Говорил вам, что сегодня отвечу на многие вопросы и докажу свой уровень. Жду результата поединка между Брэндоном Морено и Фигуредо, я готов подраться с победителем. Нокаут? Это все результат нашей работы в City Kickboxing, работы Юджина со мной», — сказал Кара-Франс в октагон-интервью после боя.

Кара-Франс нокаутировал Гарбрандта в первом раунде на UFC 269 в Лас-Вегасе

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Никита Горшенин все материалы автора
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