Кай Кара-Франс: «Знал, что Гарбрандту будет тяжело в новой категории»

Боец наилегчайшего веса UFC Кай Кара-Франс прокомментировал победу над Коди Гарбрандтом.

«Отдаю должное Коди, он легенда спорта, только уважение ему. Я знал, что ему тяжело будет в новой категории. Говорил вам, что сегодня отвечу на многие вопросы и докажу свой уровень. Жду результата поединка между Брэндоном Морено и Фигуредо, я готов подраться с победителем. Нокаут? Это все результат нашей работы в City Kickboxing, работы Юджина со мной», — сказал Кара-Франс в октагон-интервью после боя.

Кара-Франс нокаутировал Гарбрандта в первом раунде на UFC 269 в Лас-Вегасе