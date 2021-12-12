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Сокрушительное поражение Гарбрандта: Кара-Франс отправил его в жесткий нокаут

06:58
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Новозеландец Кай Кара-Франс победил бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандта на турнире UFC 269 в Лас-Вегасе (Невада, США).

Это был дебют американца в наилегчайшем весе.

В первом раунде Кара-Франс сначала дважды отправил соперника в нокдаун, а через некоторое время уронил в третий раз, вынудив рефери остановить поединок. Это пятое поражение Гарбрандта в последних шести боях (четыре из них он потерпел нокаутом).

На счету 28-летнего Кара-Франса 23 победы и девять поражений в ММА (6-2 в UFC). У 30-летнего Гарбрандта 12 побед и пять поражений (7-5 в UFC).

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Илья Андреев все материалы автора
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