Сокрушительное поражение Гарбрандта: Кара-Франс отправил его в жесткий нокаут

Новозеландец Кай Кара-Франс победил бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандта на турнире UFC 269 в Лас-Вегасе (Невада, США).

Это был дебют американца в наилегчайшем весе.

В первом раунде Кара-Франс сначала дважды отправил соперника в нокдаун, а через некоторое время уронил в третий раз, вынудив рефери остановить поединок. Это пятое поражение Гарбрандта в последних шести боях (четыре из них он потерпел нокаутом).

На счету 28-летнего Кара-Франса 23 победы и девять поражений в ММА (6-2 в UFC). У 30-летнего Гарбрандта 12 побед и пять поражений (7-5 в UFC).