Шон О'Мэлли отреагировал на обвинения в адрес Махачева

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли (16-1) заявил, что Дэн Хукер (22-12) должен предъявить доказательства, прежде чем обвинять чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (24-1) в использовании капельницы для регидратации после взвешивания на UFC 284.

«В их поединке с Волкановски все пять раундов были тяжелыми, и капельница после взвешивания вполне могла восстановить его [Махачева], — сказал О'Мэлли в своем подкасте. — Нет сомнений, что капельница помогла бы ему закончить поединок. Это могло дать ему дополнительный импульс.

Все же я уверен, что при таком обвинении должны быть представлены весомые доказательства. Такими доказательствами могут быть фото и видео, но я сомневаюсь, что они есть. Или Ислам сам должен признаться. Можно предположить, что скоро все утихнет».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.