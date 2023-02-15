Чейл Соннен рассказал, как Волкановски может заслужить реванш с Махачевым

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что если чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски (25-2) хочет реванш с чемпионом в легком дивизионе Исламом Махачевым (24-1), то он должен перейти в легкий вес и отказаться от пояса в полулегком дивизионе.

«Если Волк хочет матч-реванш, он должен перейти в легкий вес, он должен отказаться от пояса в полулегком. Ему нужно сжечь все мосты, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Вы наверняка видели, как многие сенаторы баллотировались в президенты, но их никогда не воспринимали всерьез, пока они не уходили в отставку.

Причина, по которой Адесанья не забрал титул в полутяжелом весе, заключается в том, что он так и не перешел в эту весовую категорию. И причина, по которой Джон Джонс станет новым чемпионом тяжелого веса, заключается в том, что он оставил титул в полутяжелом весе и теперь сфокусирован только на тяжелом. Он сжег все мосты».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона в легком весе. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.