Шок-контент из Белоруссии: боец нокаутировал соперника на дуэли взглядов

На пресс-конференции промоушена кулачных боев Zames Fighting один из бойцов отправил противника в тяжелый нокдаун в самом начале дуэли взглядов.

Zames Fighting — белорусский проект. На данный момент на Youtube-канале промоушена опубликовано два турнира (первый прошел в июне этого года). Пресс-конференция, на которой случился инцидент, еще не выложена.