Шок-контент из Белоруссии: боец нокаутировал соперника на дуэли взглядов
14:20
На пресс-конференции промоушена кулачных боев Zames Fighting один из бойцов отправил противника в тяжелый нокдаун в самом начале дуэли взглядов.
Zames Fighting — белорусский проект. На данный момент на Youtube-канале промоушена опубликовано два турнира (первый прошел в июне этого года). Пресс-конференция, на которой случился инцидент, еще не выложена.
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