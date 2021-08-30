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Шок-контент из Белоруссии: боец нокаутировал соперника на дуэли взглядов

14:20
Боец нокаутировал соперника на дуэли взглядов.
Боец нокаутировал соперника на дуэли взглядов.
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На пресс-конференции промоушена кулачных боев Zames Fighting один из бойцов отправил противника в тяжелый нокдаун в самом начале дуэли взглядов.

Публикация от FistFights7 / Кулачные Бои (@fistfights7)

Zames Fighting — белорусский проект. На данный момент на Youtube-канале промоушена опубликовано два турнира (первый прошел в июне этого года). Пресс-конференция, на которой случился инцидент, еще не выложена.

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Илья Андреев все материалы автора

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