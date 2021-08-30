Во время боя между Полом и Вудли произошла потасовка среди фанатов
11:36
Во время боя между блогером Джейком Полом и бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли подрались болельщики.
Бой Пол — Вудли прошел сегодня, 30 августа, в Кливленде. Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Пола раздельным решением судей (77:75, 75:77, 78:74).
Читайте также
«Чемпионка среди незрячих сама заполняет документы и переливает жидкость на допинг-контроле. Как так получается — не знаю»
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю