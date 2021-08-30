Во время боя между Полом и Вудли произошла потасовка среди фанатов

Во время боя между блогером Джейком Полом и бывшим чемпионом в полусреднем весе Тайроном Вудли подрались болельщики.

Бой Пол — Вудли прошел сегодня, 30 августа, в Кливленде. Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Пола раздельным решением судей (77:75, 75:77, 78:74).