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Во время боя между Полом и Вудли произошла потасовка среди фанатов

11:36
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Во время боя между блогером Джейком Полом и бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли подрались болельщики.

Бой Пол — Вудли прошел сегодня, 30 августа, в Кливленде. Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Пола раздельным решением судей (77:75, 75:77, 78:74).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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