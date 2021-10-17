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Хабиб обратился к Исмаилову после его поражения от Минеева: «Поправляйся и не болей»

15:12
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к Магомеду Исмаилову после его поражения от Владимира Минеева в поединке за чемпионский пояс AMC Fight Night.

«Будьте оптимистами и всегда верьте, что будущее лучше, чем настоящее.

За Магомеда Исмаилова я всегда переживаю по-особенному, не знаю почему, мы никогда даже не тренировались вместе. Болел за тебя сильно брат и переживал, пусть Всевышний поможет тебе, поправляйся и не болей", — написал Хабиб в Instagram.

Бой в среднем весе завершился победой Минеева нокаутом в третьем раунде. Он защитил титул AMC Fight Night в среднем весе.

На счету 31-летнего Минеева 16 побед, одно поражение и ничья. У 35-летнего Исмаилова 18 побед, три проигрыша и ничья.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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