Шлеменко: «Верю, что Александр Емельяненко сможет вернуться и победить!»

Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился мнением о возможном возвращении в октагон Александра Емельяненко. Ранее в лиге Open FC сообщили, что промоушен начал переговоры о выступлении 39-летнего Емельяненко на турнире, который состоится в апреле.

«Мы знаем главную проблему Александра, это алкоголь, — сказал Шлеменко в комментарии «СЭ». — И данная пагубная привычка вытягивает за собой другие проблемы. Что было болезненного в поражении от Исмаилова? Да, он на какое-то время пропал, он же давал интервью, где сказал, что у него нет серьезных повреждений, психологических в том числе».

«То, что Емельяненко вернется, я даже и не исключал. У него есть имя, медийность! Ну проиграл Емельяненко Маге, и что? Как будто бы он шел без поражений. В жизни Александра — это поражение не поменяло многое. Емельяненко — это тот боец, что если он и проиграет, то все равно будет интересен. Люди приходят не для того, чтобы посмотреть, как Александр выиграет. Народ приходит именно на бой с участием Емельяненко. Даже Маге он проиграл зрелищно, и поражение от Исмалиова ничего не изменило в жизни Александра. Для Исмаилова — да, поменялось многое. Медийно он очень сильно взлетел. Он сам сказал, что прибывает в космосе после победы, да и сейчас он, наверное, в космосе. А для Александра-то что изменилось? Ничего, если коротко».

«Я верю в то, что Александр сможет вернуться и победить! Но многое будет зависеть от соперника, а также от того, как Емельяненко будет соблюдать режим. Если все будет окей, то многим соперникам Емельяненко будет не по зубам».

Летом 2020-го средневес Магомед Исмаилов нокаутировал Емельяненко на турнире АСА в Сочи.

(Владислав Флегонтов)