Александр Емельяненко может провести следующий бой в апреле

Российский боец MMA Александр Емельяненко может вернуться к боям весной 2021 года, сообщает лига Open FC.

«Open FC начала переговоры о выступлении Александра Емельяненко на турнире, который состоится в апреле», — сообщает пресс-служба промоушена.

Летом 2020-го средневес Магомед Исмаилов нокаутировал Емельяненко на турнире АСА в Сочи.

Новым владельцем Лиги Open FC стал Хабиб Нурмагомедов.