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Александр Емельяненко может провести следующий бой в апреле

22:00
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец MMA Александр Емельяненко может вернуться к боям весной 2021 года, сообщает лига Open FC.

«Open FC начала переговоры о выступлении Александра Емельяненко на турнире, который состоится в апреле», — сообщает пресс-служба промоушена.

Летом 2020-го средневес Магомед Исмаилов нокаутировал Емельяненко на турнире АСА в Сочи.

Новым владельцем Лиги Open FC стал Хабиб Нурмагомедов.

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