Александр Емельяненко может провести следующий бой в апреле
22:00
Российский боец MMA Александр Емельяненко может вернуться к боям весной 2021 года, сообщает лига Open FC.
«Open FC начала переговоры о выступлении Александра Емельяненко на турнире, который состоится в апреле», — сообщает пресс-служба промоушена.
Летом 2020-го средневес Магомед Исмаилов нокаутировал Емельяненко на турнире АСА в Сочи.
Новым владельцем Лиги Open FC стал Хабиб Нурмагомедов.
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