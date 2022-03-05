Нганну рассказал, как Усман вдохновил его не сниматься с боя против Гана, несмотря на травму колена

Чемпион UFC в тяжелом весе камерунец Фрэнсис Нганну рассказал, как чемпион полусреднего дивизиона UFC нигериец Камару Усман вдохновил его не сниматься с боя против Сирила Гана, несмотря на травму колена.

«Я поговорил с Камару Усманом, и я точно знаю, как много преград он преодолевает во время тренировочных лагерей. Я был рядом, видел, как он на неделе боя выглядел дерьмово, но, братан, в день боя он перевоплощается в другого человека, несмотря на физическое состояние. Я думаю, что в какой-то момент это отчасти вдохновило меня», — сказал Нганну на видео, опубликованном на своем YouTube-канале.

В январе на турнире UFC 270 в Анахайме Нганну победил Сирила Гана единогласным решением судей и сразу после боя сообщил о травме колена.