Нурмагомедов отреагировал на победу Валиева над Раони Барселосом

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram поздравил Тимура Валиева с победой над Раони Барселосом.

Хабиб опубликовал фото с поединка.

«Большая победа для нашего брата. Очень рад за тебя, Тимка. Вырвал победу на характере», — написал Нурмагомедов.

Валиев победил бразильца Раони Барселоса на турнире UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе (США). Бой состоялся в рамках легчайшего веса в основном карде.