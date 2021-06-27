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Нурмагомедов отреагировал на победу Валиева над Раони Барселосом

09:14
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Инстаграм Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram поздравил Тимура Валиева с победой над Раони Барселосом.

Хабиб опубликовал фото с поединка.

«Большая победа для нашего брата. Очень рад за тебя, Тимка. Вырвал победу на характере», — написал Нурмагомедов.

Валиев победил бразильца Раони Барселоса на турнире UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе (США). Бой состоялся в рамках легчайшего веса в основном карде.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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